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Cidadão Bom de Nota premia 89 contribuintes no segundo sorteio em Apucarana

Contemplados receberão R$ 50 cada; programa prevê novos sorteios mensais e prêmio especial de Natal com uma motocicleta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cidadão Bom de Nota premia 89 contribuintes no segundo sorteio em Apucarana
Autor Contribuintes foram comtemplados com R$ 50 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana divulgou os nomes dos 89 contribuintes premiados no segundo sorteio do Programa Cidadão Bom de Nota. Cada contemplado receberá R$ 50. A apuração eletrônica foi realizada no dia 15 de outubro, tendo como referência a extração do concurso nº 6109 da Loteria Federal.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou a adesão crescente ao programa, que incentiva os consumidores a solicitar a inclusão do CPF nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) emitidas por prestadores estabelecidos no município. “O programa tem registrado novas adesões a cada dia. No primeiro sorteio, no mês de setembro, 50 contribuintes foram premiados com R$ 50 cada. No sorteio deste mês, outros 89 cidadãos foram contemplados com o mesmo valor. Em novembro, o programa sorteará 50 prêmios no valor de R$ 100 e, em dezembro, no especial de Natal, teremos o sorteio de uma motocicleta, cinco prêmios de R$ 1.000 e dez prêmios de R$ 100”, destacou.

Para conferir se foi contemplado no segundo sorteio, o participante deve acessar o sistema apucarana.atende.net e entrar com seu cadastro para consultar os bilhetes eletrônicos. O resgate do prêmio também deve ser solicitado pela mesma plataforma.

O regulamento estabelece o prazo de 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil após o sorteio, para que o ganhador reivindique o prêmio.

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A participação no Programa Cidadão Bom de Nota é gratuita. Para concorrer, basta realizar um cadastro no portal oficial da Prefeitura de Apucarana, pelo endereço apucarana.atende.net.

A cada R$ 50 em Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas válidas, emitidas por prestadores de serviços estabelecidos em Apucarana e vinculadas ao CPF cadastrado, o participante recebe um cupom eletrônico para os sorteios.

Não são válidas notas fiscais referentes à compra de mercadorias, NFS-e avulsas ou documentos emitidos por prestadores de serviços que não estejam estabelecidos em Apucarana.

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O programa busca estimular a emissão de notas fiscais, incentivar a participação dos cidadãos e fortalecer a arrecadação municipal, contribuindo para o desenvolvimento da cidade.

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