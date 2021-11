Ciclovia de Apucarana recebe pintura padrão

Da Redação

A Ciclovia Irmo Celso Vidor, que está sendo construída pela prefeitura em trecho da BR-369, entre o Monumento ao Boné (bonezão) e a Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar), começou a receber a pintura padrão nesta semana.

Os trabalhos foram vistoriados pelo prefeito Júnior da Femac. “Toda extensão de 2,7 quilômetros da via está recebendo o vermelho, que é a cor padrão estabelecida para o caminho exclusivo para ciclistas”, relata o prefeito, frisando que o serviço é executado pela empreiteira que venceu a licitação e atende às normas do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a empresa licitada já executou cerca de 90% do cronograma. “Os trabalhos agora estão concentrados na estruturação do ponto de apoio ao ciclista junto ao bonezão, onde haverá ponto de energia para carregamento de equipamentos eletrônicos, bebedouro, bicicletário, bancos e lixeiras, e também na instalação do sistema de iluminação ao longo do trajeto cicloviário”, detalha o prefeito Júnior da Femac.

O equipamento, que recebe o nome em homenagem ao advogado e fotógrafo Irmo Celso Vidor, que faleceu em abril deste ano devido a Covid-19, integra um projeto de integração urbana que visa fomentar a ocupação ordenada de novos espaços urbanos, oferecendo mais mobilidade e equipamentos urbanos mais atraentes. “Iniciamos pela zona norte pois observamos neste trecho um expressivo número de ciclistas e de trabalhadores e, em breve, todos poderão transitar no local com maior segurança”, finaliza o prefeito Júnior da Femac.

O projeto de integração de áreas urbanas é estruturado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan). A execução dos projetos cabe à Secretaria Municipal de Obras.