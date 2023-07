Ciclo da dengue em Apucarana registra 492 casos e nenhum óbito

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Comitê Gestor Intersetorial para Controle da Dengue da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS) se reuniu nesta terça-feira (4) para avaliar as estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti no município. Na oportunidade foram atualizados os dados da doença durante o último ciclo estatístico iniciado em agosto de 2022 e que encerra no final deste mês.

continua após publicidade

De acordo com o coordenador de endemias da AMS, Mauro Aguiar, nos últimos 12 meses a cidade registrou 492 casos da dengue e nenhum óbito. Ao falar para representantes da Unimed, Autarquia Municipal de Educação, FAP, Sesc Guarda Municipal CREA e 16ª Regional de Saúde, além das equipes de vários departamentos da AMS, Aguiar defendeu a necessidade da mobilização de todos os setores da comunidade e da população em geral para manter os cuidados preventivos contra a doença. A reunião aconteceu na sala de reuniões da AMS.

-LEIA MAIS: Carro atinge moto em rotatória de Apucarana e motorista foge do local

continua após publicidade

“Podemos afirmar que 90% dos criadouros da dengue estão dentro do próprio quintal. Por isso a importância dos moradores eliminarem qualquer recipiente que acumule água e sirva de condição propícia para o Aedes aegypti se desenvolver”, informa Mauro Aguiar.

“As equipes de saúde seguem realizando de forma contínua um trabalho porta a porta de vistoria nas casas, mas a população deve manter o estado de alerta permanente, mantendo o quintal livre de água parada, evitando assim a proliferação do mosquito da dengue”, reforça o prefeito Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News