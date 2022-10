Ciclistas saem de Apucarana para santuário de Astorga neste feriado

Da Redação

Ciclistas no último encontro realizado

Grupos de ciclistas irão sair de Apucarana, no norte do Paraná, até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Astorga, nesta quarta-feira, 12 de outubro, data de feriado nacional que comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Cerca de 31 pessoas já confirmaram presença para a romaria.

De acordo com Robson Catisti, os ciclistas sairão da Praça Rui Barbosa, de Apucarana. Um segundo encontro na cidade acontecerá no "Bonezão". Ciclistas de Aricanduva e Arapongas também estarão à espera para a viagem até o santuário. Serão aproximadamente 53 km de percurso a serem percorridos.

"Vamos chegar lá, vai ter um belo café da manhã de recepção, quem quiser esperar o almoço, vai ter também, quem quiser assistir as missas, pode acompanhar, vamos voltar após o almoço pedalando, mas os ciclistas que optarem por vir de ônibus, a Prefeitura vai disponibilizar pra nós também", comentou Catisti.

Conforme a organização, qualquer pessoa que tiver interesse em pedalar junto até o santuário nesta quarta-feira (12), pode ir à Catedral de Apucarana às 7 horas, horário que acontecerá a saída dos ciclistas.

