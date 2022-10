Ciclistas do MTB Apucarana se destacam com competições pelo Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ciclistas do grupo MTB Apucarana se destacaram em provas realizadas neste último final de semana, pelo estado do Paraná. Dois apucaranenses foram campeões e uma atleta conseguiu uma medalha de prata.

continua após publicidade .

Pela 4ª etapa do Circuito Regional de MTB, realizado em São Carlos do Ivaí, no noroeste do Paraná, o ciclista João Guilherme garantiu a primeira colocação pela categoria A1, no percurso Light.

-LEIA MAIS: Ciclistas saem de Apucarana para santuário de Astorga neste feriado

continua após publicidade .

Além dele, Raquel Pataluch ficou em segundo lugar pela categoria 40+, no percurso Sport. Carlinhos Pataluch, pela Master C1, garantiu a quinta posição também realizando o percurso Sport.

Em Goioerê, também no noroeste do Estado, pelo Campeonato de MTB, os apucaranenses Welder Lima e Nadio Gonçalves foram campeões na categoria Sport A1.

Siga o TNOnline no Google News