Ciclistas de Apucarana sobem ao pódio em competição em Londrina

Os ciclistas da equipe MTB Apucarana se destacaram no 2º Circuito Decathon Off Road, realizado neste último domingo (26), em Londrina, no norte do Paraná. Cinco apucaranenses subiram ao pódio em suas respectivas categorias.

O atleta Maurício Gama conseguiu a primeira colocação na categoria Pro (50 km), mesma em que o irmão Marcelo Gama, que finalizou em segundo lugar. Logo atrás chegaram Wilson Pititi, na quarta posição, e Édson Paulo, em quinto.

Pela Sport (40 km), Thiago Olanzuck garantiu a primeira colocação e segundo entre todos os atletas. Também entre todos os participantes, os apucaranenses Leonardo Almeida, pela Pro, ficou em terceiro lugar e Welder Lima, pela Sport, também conseguiu a terceira colocação.

