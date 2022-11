Ciclistas de Apucarana são campeões no Desafio MTB Sertão

Da Redação

O grupo MTB Apucarana participou neste último domingo (23) do Desafio MTB Sertão, realizado em Sertanópolis, no norte do Paraná. Cerca de 30 atletas apucaranenses disputaram na prova e alguns se destacaram em suas categorias.

Os irmãos Leandro e Eduardo Almeida se sagraram campeões pela categoria Pro Duplas Open. Na mesma disputa, os também irmãos Marcelo Gama e Maurício Gama terminaram na vice-colocação.

Outro campeões foram Carlinhos Pataluch, pela categoria Sport Master C2, Clodoaldo Natal, na Sport Master C1, e Raquel Pataluch, pela Sport Master C.

Edson Paulo ficou em sexto na Pro Master A2, Wilton Vilela terminou em oitavo pela Pro Master B1 e Alisson Jesus também foi oitavo colocado, mas na Pro Master A1. Na categoria Sport Master A1, João Guilherme Farias ficou em quinto lugar.

Na prova de Duplas Mistas, Tatiara Fernandes e Antônio Marcos ficaram em sétimo e Karina Anny e David Renato foram os oitavos colocados.

