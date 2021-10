Ciclistas de Apucarana saem em romaria até Astorga

Da Redação

Cerca de 60 ciclistas de Apucarana participaram nesta terça-feira (12), do 6º Pedal Solenidade, com destino ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Astorga. Com o tema "Com Maria, somos povo de Deus, unidos pela aliança!", a romaria contou com a presença de atletas dos grupos Terra Brasil, Por aí de Bike, Pedal Mania e Parceiros do Pedal.

De acordo com Robson Castiti, um dos organizadores da atividade, os ciclistas passaram por três pontos antes de chegar ao santuário. "Saímos às 6 horas, da Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral, depois paramos no 'Bonezão', na BR-376, e a terceira e última parada aconteceu na Igreja Matriz, de Arapongas", conta.

Após chegarem em Astorga, por volta das 9h15, os grupos tomaram café, tiraram fotos, participaram de uma missa e depois voltaram para a Cidade Alta. "Foi um dia muito gostoso. Graças a Deus deu tudo certo na ida e na volta", comemora o ciclista.