Ciclistas de Apucarana disputam o Jap's nesta semana

Nos dias 26 e 27 de novembro (nesta sexta-feira e sábado), as fases estaduais dos 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's) e dos 63º Jogos Abertos do Paraná (Jap's) acontecerão em Apucarana. O ciclismo, tanto nas provas de estrada, quanto nas provas de XCO, terão apucaranenses representando a cidade.

Diante disso, as ruas no entorno do Lago Jaboti serão interditadas em virtude da realização das competições de ciclismo, com início do fechamento das ruas a partir das 7h30 com término previsto para as 12 horas.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que nesta sexta-feira nos JOJUP´s, a largada será às 9 horas, com 12 cidades inscritas no naipe feminino e 20 no masculino. “No sábado nos JAP´s, a largada será no mesmo horário, com 15 equipes femininas e 25 masculinas. Os atletas competirão nas provas de estrada em circuito”, destaca o professor Grillo.

Nesta última competição, no Jaboti, Apucarana será representada pelos atletas Luis Hoffmann, Leonardo Almeida, Maurício Gama Junior, Marcelo da Silva Gama, Vinicius Alberto Adorno Vasilio, Valmir Gomes Barbosa e Flávia Fátima de Oliveira Marquezine.

Na pista XCO Apucarana Bike Park, localizada na Rua Letério Livoti, na Chácara L2, na sexta e no sábado, as provas terão início às 13h30. Na categoria, atletas de nível internacional, como o Alex Malacarne, considerado entre os três melhores do Brasil, estarão participando da competição. De acordo com a equipe MTB Apucarana, a pista estará aberta para treinos e reconhecimento até dia 25, e depois será fechada para a organização do evento.

Na XCO, Tatiara Motta, Rosiane Bolonhezi, Raquel Souza, Alan Andrade, Welder Silva e Gabriel Domingues são os apucaranenses que participarão da prova.

Os Jogos da Juventude do Paraná e os Jogos Abertos do Paraná são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Apucarana.