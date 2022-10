Ciclistas de Apucarana arrecadam doações; saiba como ajudar

Da Redação

Grupos de ciclistas de Apucarana realizam uma campanha de arrecadação de produtos de higiene que serão doados para pacientes do setor de oncologia do Hospital da Providência.

Segundo um dos organizadores, Robson Catisti, os produtos doados podem ser qualquer um que seja de higiene pessoal. "Pode ser um lenço umedecido, um creme para massagem ou cabelo, um desodorante, um antitranspirante, um sabonete, escova de dente, tudo que envolva itens de higiene pessoal", explica.

Ainda de acordo com Catisti, os produtos serão destinados às pessoas que não têm condições financeiras de comprá-los. "As vezes, por conta das condições financeiras da pessoa, que vem de fora, não tem como comprar algumas coisas que são necessárias para ficar uma semana ou alguns dias aqui na cidade. Então os itens serão doados para esses pacientes", disse.

O ciclista ainda conta que a campanha já é feita há 3 anos em Apucarana e foi idealizada por uma atleta, que trata do câncer no hospital e notou a necessidade de doações a alguns pacientes. "A Angélica, uma ciclista da cidade, faz o tratamento no hospital e viu que algumas pessoas que não são da município vem até aqui e não têm condições de comprar os produtos. Então ela que começou tudo e nós estamos fazendo até hoje", conta.



As doações podem ser feitas em alguns estabelecimentos comerciais de Apucarana, como Bruno Bike, Dias Couros, Sport Center, Photo Nikkon, Colégio Cobra e Atacadão Duas Rodas. Todos os pontos de arrecadações estão com folders informando sobre a campanha.

As doações também poderão ser levadas até o Espaço das Feiras, no sábado (15), das 14h às 17h.

