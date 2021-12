Ciclistas arrecadam mais de mil quilos de alimentos

Da Redação

Realizado no último final de semana junto ao Espaço das Feiras, o 1º Desafio Solidário Indoor de Apucarana angariou mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis, que agora serão organizados em cestas básicas e repassados a famílias carentes. Organizado por integrantes de 10 grupos de ciclistas da cidade, o desafio reuniu dezenas de praticantes para cumprir 24 horas ininterruptas de pedal em cima de um rolo fixo. No geral, foram mais de 4,5 mil quilômetros percorridos através do aparelho que simula, com precisão de até 90%, a condição real de pedalada indoor.

O resultado do evento foi repassado ao prefeito Júnior da Femac nesta terça-feira (21/12) pelos membros organizadores Cristiano Santos de Oliveira (Pedal Mania), Mateus de Paula Marques (Bike Kanno) e Wilton Vilela (MTB Apucarana). Na audiência, que contou com a presença do secretário Municipal de Esportes, José Marcelino da Silva (Grilo), do superintendente de Esportes, Tom Barros, e dos vereadores Rodrigo Liévore (Recife) e Luciano Facchiano, o grupo manifestou agradecimento ao apoio da prefeitura e falou sobre o destino da arrecadação. “Pretendemos realizar a distribuição das cestas de alimentos até esta quinta-feira, para que os beneficiados possam passar um Natal ainda mais especial”, disse Cristiano de Oliveira.

O mapeamento das famílias necessitadas foi feito pelos próprios ciclistas ao longo do ano durante as pedaladas. “Somos praticantes do mountain bike e pedalamos por praticamente todos os cantos da cidade, nos deparamos com diversas realidades, então as pessoas que doaram podem ter a certeza de que os alimentos vão chegar à mesa de quem realmente necessita”, garantiu Oliveira.

Parabenizando a iniciativa e união dos ciclistas de Apucarana, o prefeito Júnior da Femac manteve as portas da Secretaria de Esportes abertas para futuras parcerias. “O bem é contagiante, foi um prazer poder contribuir com esta iniciativa que vai contribuir para que dezenas de famílias passem um Natal sem fome. Contem com o apoio da prefeitura. Temos disponíveis, através do Fundo Municipal do Esporte, R$250 mil para ajudar atletas e nossa Secretaria está à disposição para caminhar junto com vocês. O desafio indoor foi algo fantástico que, além do aspecto da solidariedade já destacado, divulga o uso da bicicleta como forma de se obter qualidade de vida, de convivência saudável em grupo”, disse o prefeito, confidenciando que não conhecia a modalidade de “pedalada em rolo”.

“Jamais imaginei que isso pudesse ser feito. Achei formidável e vou até comprar um para praticar em meu apartamento”, revelou.Além de contar com a parceria da prefeitura em competições e eventos de cunho social para o próximo ano, o grupo de “bikers” disse ao prefeito que deseja reeditar o desafio indoor em dezembro de 2022. “Essa primeira edição foi um aprendizado e vamos trabalhar para um segundo desafio ainda melhor”, pontuou Wilton Vilela.