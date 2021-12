Ciclistas apucaranenses realizam o Desafio das Catedrais

Da Redação

Os ciclistas apucaranenses Délcio Bertasso, 63, Eugenio Lessa, 61, Miguel Aparecido de Souza, 60, e Delcio Bertasso Junior, 40, durante dois dias participaram do “Desafio das Catedrais”, evento de cicloturismo que é realizado na região passando pelas catedrais de Apucarana, Maringá e Londrina.

Eugenio disse que foi muito bom ter encarado essa rota. “A proposta é realizar o desafio entre quatro a cinco dias, porém fizemos o percurso de aproximadamente 300 quilômetros em dois dias. O trajeto ligando as catedrais são na maior parte de estradas rurais, sendo uma rota contemplativa e espiritual, com cada peregrino seja de bicicleta, a pé ou a cavalo, busque e encontre a harmonia e equilíbrio na vida. As belezas e peculiaridades de cada região podem ser apreciadas sem moderação”, destaca Eugenio.

Delcio Junior, o mais jovem ciclista do quarteto, ficou feliz em ter completado o desafio. “Saímos defronte a Catedral Nossa Senhora de Lourdes em Apucarana, seguimos sentido a Maringá e depois fomos até Londrina e finalizando o trajeto retornando a Apucarana. Passamos na maior parte do percurso por entradas rurais encarando o tempo seco, o sol forte e alguns locais de difícil acesso. É uma rota que desafia o corpo, a mente e o espírito, dando muito prazer para aqueles que participam”, destaca Delcio Junior.