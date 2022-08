Ciclista que morreu em acidente é homenageado em Apucarana; Veja

Da Redação

O professor apucaranense Osvaldo Plínio Stroher, de 53 anos, que morreu após sofrer um acidente na manhã de sábado (6/8), recebeu uma homenagem do grupo de ciclistas que participava em Apucarana. O cortejo ocorreu na tarde desta segunda-feira (8), às 16 horas, e seguiu da Capela Central até o Cemitério da Saudade.

Após a homenagem simbólica, o corpo do ciclista será levado para o Crematório Parque das Allamandas, em Londrina. Conforme informações do Hospital da Providência, foi realizada a doação das córneas do professor de Apucarana. Veja a transmissão ao vivo: null - Vídeo por: Reprodução

Acidente



O ciclista ficou gravemente ferido após bater em um cachorro e perder o equilíbrio da bicicleta enquanto praticava o esporte com um grupo de amigos. O acidente ocorreu por volta das 9 horas, na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, via que liga a Vila Reis com a área rural do distrito.

Osvaldo foi encaminhado para o Hospital da Providência, mas não resistiu aos graves ferimentos. Osvaldo deixa esposa, filho e muitos amigos. Após o acidente uma corrente de oração foi realizada nas redes sociais pedindo pela recuperação dele.

