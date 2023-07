Ciclista fica ferido após ser atingido por carro em Apucarana

Um ciclista de idade não informada ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um carro, na tarde deste sábado (1), em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 15h47 na Rua Cristiano Kussmaul e deixou outra pessoa ferida.

continua após publicidade

Ainda conforme os bombeiros, uma das vítimas foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e encaminhada ao Hospital da Providência já a outra foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital.

Mais informações na sequência.

continua após publicidade

OUTRO ACIDENTE

Também neste sábado (1º), uma motocicleta e um caminhão se envolveram em um acidente de trânsito no início da tarde. Uma equipe do Siate atendeu a ocorrência registrada nas ruas Tókio e Ibate, no Jardim Ponta Grossa.

Siga o TNOnline no Google News