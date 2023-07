Ciclista fica ferido após colidir com carro em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma colisão em envolvendo uma bicicleta e um carro, deixou um jovem de 22 anos com ferimentos leves nesta quinta-feira (27), em Apucarana, no norte de Paraná. O Acidente aconteceu na Avenida Ponta Grossa, localizada no Bairro Vila Nova.

Por conta do acidente, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), precisou ser acionado. Segundo informações do Siate, o ciclista acabou batendo no carro e provocando o acidente.

No entanto, ao chegar no local, os socorristas averiguaram que nada de grave havia acontecido com o ciclista, que apresentava apenas ferimentos leves.

Porém, mesmo não havendo riscos mais graves, a equipe conduziu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para que os procedimentos médicos sejam realizados. O condutor do carro não se feriu.

