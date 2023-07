Ciclista fica ferido após bater em porta de caminhonete em Apucarana

Um ciclista de 50 anos ficou ferido após colidir contra a porta de uma caminhonete nesta sexta-feira (21), em Apucarana, no Norte do Paraná. O acidente ocorreu na Avenida Curitiba, na área central da cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a caminhonete estava parada, quando o motorista abriu a porta do veículo de forma repentina, sem olhar no retrovisor. O ciclista, que trafegava pela rua, acabou atingido. Por conta do impacto, o homem caiu e sofreu ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ciclista para melhor avaliação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Apucarana.

