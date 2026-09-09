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TRÂNSITO

Ciclista fica ferido após acidente na BR-369 em Apucarana

Vítima, de aproximadamente 60 anos, sofreu acidente na altura do Bonezão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ciclista fica ferido após acidente na BR-369 em Apucarana
Autor Ciclista ficou ferido após sofrer queda - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Um ciclista ficou ferido na tarde desta quarta-feira (9) após um acidente de trânsito na entrada de Apucarana, nas proximidades do Monumento do Boné, conhecido como Bonezão, na saída para Arapongas. A vítima sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) após a queda e precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência.

-LEIA MAIS: Família faz vaquinha para tratamento de apucaranense com doença rara

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O homem, que tem cerca de 60 anos, caiu no vão de uma canaleta às margens da pista, logo no início da curva de acesso ao município, no sentido Arapongas-Apucarana. Ele foi socorrido consciente por equipes da concessionária Motiva, com suporte do Corpo de Bombeiros. As causas do acidente serão apuradas. Os socorristas não souberam informar se o homem sofreu uma queda ou foi atingido por um veículo.

Uma das faixas do lado direito da rodovia precisou ser interditada por uma extensão de cerca de 100 metros por conta do atendimento do acidente.


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Ciclista fica ferido após acidente na BR-369 em Apucarana
AutorFoto: Gabriela Jacuboski / TNOnline


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