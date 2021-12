Da Redação

Um jovem de 15 anos, identificado como Cauã Mateus, da cidade de Rolândia, foi atropelado na manhã deste sábado (18), na BR 369, próximo à Colônia Esperança, enquanto pedalava com um grupo de ciclistas. O veículo tem placas de Apucarana e o motorista parou para prestar socorro.

continua após publicidade .

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender o jovem, que teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao Honpar de Arapongas.

De acordo com Júlio Cesar, colega que pedalava junto do ciclista atropelado, o grupo estava retornando para Rolândia, pelo acostamento, quando o rapaz foi atingido.

continua após publicidade .

O motorista responsável pelo acidente parou para prestar atendimento e estava muito abalado.

A Polícia Militar (PM) acompanhou a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. As causas do acidente serão apuradas.

Veja como foi o atendimento:

Ciclista é atropelado na BR 369 próximo à Colônia Esperança - Vídeo por: Reprodução