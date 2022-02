Ciclista é atropelada por carro na BR-369, em Apucarana

Da Redação

Uma ciclista de 37 anos foi atingida por um carro, um Renaut Mégane, no início da noite deste domingo (6), na BR-369, em Apucarana, próximo ao 'Bonezão'.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e tendeu a mulher, que, segundo os socorristas, sofreu algumas escoriações. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o condutor do carro, morador de Arapongas, ele iria entrar para a marginal, pela direita, quando o volante travou e acabou atingindo a mulher. Uma outra ciclista pedalava junto com a vítima, porém, saiu ilesa.