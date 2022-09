Ciclista é atingida por moto no bairro da Igrejinha; Samu foi acionado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher de 49 anos que ia de bicicleta para o trabalho foi atingida por uma moto na manhã desta quinta-feira, 29, na Rua Nova Ucrânia, em frente ao cemitério Cristo Rei, em Apucarana. Ela chegou a ficar inconsciente e foi encaminhada para atendimento médico.

continua após publicidade .

Segundo o motociclista envolvido no acidente, ela teria cruzado a rua rapidamente e ele não conseguiu frear a tempo. O guidão da moto bateu na bicicleta e a mulher caiu com o rosto no chão. Ele parou para prestar atendimento à vítima no local do acidente.

LEIA MAIS: Homem é morto a tiros nesta madrugada em Apucarana

continua após publicidade .

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para prestar atendimento. A vítima chegou a ficar desacordada com a pancada na cabeça, mas voltou a consciência durante o atendimento. Mesmo assim, ela foi encaminhada para atendimento médico no Hospital da Providência.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para fazer o registro da ocorrência e disciplinar o trânsito no local.

Siga o TNOnline no Google News