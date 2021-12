Ciclista de Apucarana sobe no pódio duas vezes na CIMTB

Da Redação

O ciclista de Apucarana Alan Michylim participou no último final de semana da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike (CIMTB), pelo Sub-40, e conseguiu subir ao pódio duas vezes. O campeonato aconteceu em Taubaté, interior de São Paulo.

Pela modalidade XCC, disputada na sexta-feira (3), o atleta da MTB Apucarana terminou na quinta colocação. No domingo (5), na XCO, uma prova mais longa que a anterior, Alan também conseguiu finalizar em quinto lugar.

Com provas eletrizantes, o CIMTB contou com ciclistas de alto nível, como Alex Malacarne, Gustavo Xavier e José Gabriel. Atletas de fora do Brasil, como colombianos, também participaram da competição.