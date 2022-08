Ciclista de Apucarana morre após sofrer grave acidente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Morreu na tarde deste sábado (6), o apucaranense Osvaldo Plínio Stroher, de 53 anos. O ciclista ficou gravemente ferido após bater em um cachorro e perder o equilíbrio da bicicleta enquanto praticava o esporte com um grupo de amigos.

continua após publicidade .

O acidente ocorreu por volta das 9 horas, na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, via que liga a Vila Reis com a área rural do distrito. O ciclista foi encaminhado para o Hospital da Providência, mas não resistiu aos graves ferimentos. Osvaldo deixa esposa, filho e muitos amigos.

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) ainda não informou detalhes do velório e sepultamento.

continua após publicidade .

Após o acidente uma corrente de oração foi realizada nas redes sociais pedindo pela recuperação dele. “ Gente, queria pedir pra você que está passando aqui no Facebook, parasse um pouquinho e tire 1 minuto de oração pelo meu amigo Osvaldo Plinio Stroher ... ele sofreu um acidente de bicicleta e está na UTI em estado gravíssimo. Peça a Deus pela vida dele... o que ligamos na Terra será ligado nós céus... sua oração pode ter grande efeito e unirmos nossa fé, poderemos ver o agir de Deus sobre a vida dele... Por favor, nos ajude em oração ”, disse o amigo Gabriel Sobrinho.

Nas redes sociais amigos lamentam a morte do ciclista:

“É com profunda tristeza que nós da Cycling Nard’s informamos o falecimento do nosso amigo e cliente Oswaldo, como é triste isso, ele que estava toda semana com a gente, brincando e sempre sorrindo, as vezes eu pedia a ele pra falar alemão e ele sempre brincava com palavras, vc vai deixar muita saudade VARDÃO, Deus conforte o coração de toda família! 😭😭😭😭😭”, cyclingnards_apucarana.

continua após publicidade .

“Editei o texto com profundo pesar... comunico o Falecimento de um grande amigo meu... um coração super generoso, sempre servindo as pessoas, me ajudou muito a crescer como pessoa e profissional com seus grandes exemplos... agradeço a Deus pelo privilégio de trabalhar e conviver por mais de 24 anos com Osvaldo Plinio Stroher ... deixa filho, esposa, irmãos e amigos fiéis nas horas tristes e alegres,” lamentou o amigo Gabriel Sobrinho.

“Meus sentimentos. Deus o receba com muita luz conforte a família. Vai em paz amigo”, disse a amiga Ana Celia Botelho.

Siga o TNOnline no Google News