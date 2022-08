Ciclista de Apucarana fica gravemente ferido após bater em cachorro

Da Redação

A vítima foi levada em estado grave para o Hospital da Providência e está entubada

Um ciclista de Apucarana, de 53 anos, ficou em estado gravíssimo após bater em um cachorro e perder o equilíbrio da bicicleta enquanto praticava o esporte com um grupo de amigos. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (6), por volta das 9 horas, na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, via que liga Vila Reis com a área rural deste mesmo bairro.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, foi acionada por integrantes da turma que andava de bicicleta. Testemunhas contaram que o ciclista estava em uma descida e caiu após tentar desviar do animal.

No entanto, ele não conseguiu, atingiu o cachorro e acabou caindo com a cabeça fortemente no chão. A vítima foi levada em estado grave para o Hospital da Providência e está entubada.

