Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ESPORTE

Ciclista de Apucarana conquista título na categoria Estreantes da Copa Cianorte

Atleta da equipe Ingá Bike Team superou cerca de 30 concorrentes ao longo das quatro etapas do torneio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ciclista de Apucarana conquista título na categoria Estreantes da Copa Cianorte
Autor Thiago Olanczuk Alves, de Apucarana, sagrou-se campeão da categoria Estreantes - Foto: Reprodução

O ciclista apucaranense Thiago Olanczuk Alves, de 36 anos, sagrou-se campeão da categoria Estreantes na Copa Cianorte de Ciclismo de Estrada. Representando a equipe Ingá Bike Team, de Maringá, o atleta garantiu o título de forma antecipada, chegando à grande final do torneio, disputada no último domingo (16), no município do Noroeste paranaense, já com o primeiro lugar do pódio assegurado.

-LEIA MAIS: Fisiculturistas de Apucarana conquistam títulos no Campeonato Brasileiro no Pará

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Thiago Alves superou cerca de 30 concorrentes em sua categoria durante o campeonato, que foi dividido em quatro etapas com percursos médios de 50 quilômetros cada. A competição reuniu ciclistas de diversas regiões do Paraná, de equipes do estado de São Paulo e também do Paraguai, promovendo disputas de alto nível técnico e integrando atletas de diferentes classes.


Ciclista de Apucarana conquista título na categoria Estreantes da Copa Cianorte
AutorFoto: Reprodução

O calendário da Copa teve início em Cianorte e seguiu para Ivaiporã na segunda fase. A terceira etapa retornou a Cianorte, sendo realizada simultaneamente com uma das provas do Campeonato Paranaense de Ciclismo de Estrada, o que elevou ainda mais o nível do desafio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A consagração definitiva ocorreu na última prova do fim de semana, consolidando a campanha de destaque do apucaranense, treinado por Almeida Endurance, ao longo de todo o torneio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Campeonato Ciclismo Copa Cianorte Esporte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV