Ciclista de Apucarana conquista título na categoria Estreantes da Copa Cianorte

O ciclista apucaranense Thiago Olanczuk Alves, de 36 anos, sagrou-se campeão da categoria Estreantes na Copa Cianorte de Ciclismo de Estrada. Representando a equipe Ingá Bike Team, de Maringá, o atleta garantiu o título de forma antecipada, chegando à grande final do torneio, disputada no último domingo (16), no município do Noroeste paranaense, já com o primeiro lugar do pódio assegurado.

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Thiago Alves superou cerca de 30 concorrentes em sua categoria durante o campeonato, que foi dividido em quatro etapas com percursos médios de 50 quilômetros cada. A competição reuniu ciclistas de diversas regiões do Paraná, de equipes do estado de São Paulo e também do Paraguai, promovendo disputas de alto nível técnico e integrando atletas de diferentes classes.





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O calendário da Copa teve início em Cianorte e seguiu para Ivaiporã na segunda fase. A terceira etapa retornou a Cianorte, sendo realizada simultaneamente com uma das provas do Campeonato Paranaense de Ciclismo de Estrada, o que elevou ainda mais o nível do desafio.

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A consagração definitiva ocorreu na última prova do fim de semana, consolidando a campanha de destaque do apucaranense, treinado por Almeida Endurance, ao longo de todo o torneio.