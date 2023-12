Ciclista de 51 anos é socorrido após sofrer queda em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um ciclista de 51 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira (20) após sofrer uma queda na Rua Dr. Oswaldo Cruz, na Vila Santa Terezinha, em Apucarana, norte do Paraná. Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a vítima.

Segundo informaram os socorristas no local, o homem teve apenas contusões e escoriações e, por serem ferimentos considerados leves, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com testemunhas, o ciclista perdeu o controle da bicicleta, que bateu a roda no meio-fio, e caiu no asfalto.

Outro acidente

O empresário Luís Bertoli, de 64 anos, bateu o carro que dirigia, modelo Jeep Renegade, em um poste, durante a manhã desta quarta-feira (19) em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Vila Nova. Para ler a matéria completa, clique aqui.



