Ciclista de 48 anos fica ferido ao cair em estrada rural de Apucarana

O acidente aconteceu por volta das 15h30 enquanto o homem pedalava pela Estrada Água da Juruba, em Apucarana.

De acordo com informações, o homem teria perdido o equilíbrio e caído.

Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros, foram acionados para prestar os atendimentos ao ciclista que sofreu contusão no ombro direito.

De acordo com o socorrista, a vítima relatou que teria batido a cabeça, porém usava capacete no momento do acidente, não tendo ferimentos aparentes. Ele foi encaminhado para o hospital da Providência.

