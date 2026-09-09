Ciclista de 15 anos fica ferido após colisão com carro em Apucarana

Acidente ocorreu no cruzamento da Rua Eurico Gaspar Dutra com a Rua Campos Sales; motorista permaneceu no local para prestar socorro

Um adolescente de 15 anos ficou ferido na noite desta quarta-feira (09) após se envolver em um acidente de trânsito em Apucarana (PR). A batida entre a bicicleta que o jovem conduzia e um carro aconteceu no cruzamento da Rua Eurico Gaspar Dutra com a Rua Campos Sales, região próxima à Estação da Cidadania e ao Parque do Japira.

O veículo envolvido na colisão era ocupado por um casal e um menino. Logo após a batida, o motorista parou o carro, um Fiat Cronos, prestou ajuda imediata ao ciclista e aguardou no local até a chegada das equipes de resgate.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu o adolescente. De acordo com os socorristas, o rapaz sofreu machucados no braço e em outras partes do corpo, mas permaneceu consciente e orientado durante todo o atendimento. Familiares do jovem foram avisados e compareceram ao cruzamento para acompanhá-lo.

Após receber os cuidados iniciais na rua, o ciclista foi levado de ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passaria por uma avaliação médica mais detalhada.