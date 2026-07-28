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TRÂNSITO

Ciclista de 12 anos fica ferido após avançar sinal e bater em carro em Apucarana

Acidente na Avenida Curitiba foi presenciado pela PM; adolescente foi socorrido pelo Samu e motorista estava sóbrio

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 07:34:33 Editado em 28.07.2026, 08:45:56
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Ciclista de 12 anos fica ferido após avançar sinal e bater em carro em Apucarana
Autor Ciclista teria avançado no sinal vermelho, segundo a PM - Foto: Magnific/Imagem ilustrativa

Um menino de 12 anos ficou ferido na tarde de segunda-feira (27) após a bicicleta que ele conduzia bater contra um carro no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Demétrio dos Santos Moreira, na região central de Apucarana.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), uma viatura estava parada no semáforo e presenciou o exato momento do acidente. O adolescente, que descia a Avenida Curitiba em direção aos bairros, avançou o sinal vermelho e atingiu a lateral de um Ford Fiesta que cruzava a via, conforme a corporação.

Com o impacto, o garoto sofreu machucados e precisou de atendimento médico. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao hospital para uma avaliação mais detalhada. A bicicleta e o carro tiveram danos materiais.

Ainda no local, os policiais submeteram o motorista do veículo, de 35 anos, ao teste do bafômetro. O resultado deu negativo para o consumo de álcool. A PM registrou o boletim de acidente de trânsito e liberou os envolvidos.

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