Ciclista apucaranense será sepultada na tarde desta segunda

A ciclista apucaranense Natane Cristina de Araújo Alves, de 30 anos, que morreu após sofrer um grave acidente de bicicleta neste domingo (28), será sepultada na tarde desta segunda-feira (29). Ela participava do Pedal Solidário, promovido em comemoração aos 67 anos, de Califórnia, quando perdeu o controle da bike e bateu a cabeça.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre até as 17 horas, desta segunda (29), na Capela Mortuária Central, de Apucarana. O sepultamento está marcado para às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Conforme informações de amigos próximos de Natane, ciclistas de Apucarana e região vão realizar uma homenagem para ela durante o sepultamento, quando todos irão comparecer ao local com suas bicicletas.

O acidente

