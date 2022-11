Ciclismo abre competições dos JAP's em Apucarana; assista

Da Redação

A competição é realizada com percursos de 200m, 500m e de 1 Km

Com a presença de 26 atletas (masculino e feminino), aconteceu na manhã desta sexta-feira (04), na estrada Antônio José de Oliveira, no Jardim Figueira, que dá acesso ao distrito do Barreiro, a prova de pista na modalidade de ciclismo pela fase estadual dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A competição é realizada com percursos de 200m, 500m e de 1 Km.

São atletas pertencentes aos municípios de Arapongas, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Rolândia e Sertanópolis. Veja como foi.

No total, a participação conta com 4 mil atletas de 84 cidades. As delegações começaram a chegar nesta quinta-feira e ficarão alojadas em várias escolas da cidade. Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, e conta com o apoio da Prefeitura de Apucarana.

A abertura oficial dos JAP's, na sua 64ª edição, acontece neste sábado, no Lagoão, às 19h30, com o desfile das delegações e confraternização entre os atletas. A atração especial da abertura será o piloto Paulo Saçaki e a equipe Showtime de BXM. Uma rampa será instalada na quadra, para as manobras e acrobacias com bikes. Paulo Saçaki é o atual vice-campeão brasileiro de park e atleta da Seleção Brasileira.

