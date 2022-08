Chuvas intensas devem parar e temperaturas devem cair bastante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As chuvas das últimas horas representam metade da média histórica de chuva para todo o mês de agosto

Depois de um longo período de estiagem, provocada por um bloqueio atmosférico que impedia a chegada de frentes frias, a chuva cai de forma intensa em todo o Norte do Paraná. Na região de Apucarana e Vale do Ivaí, são duas noites seguidas com muita chuva. Só na madrugada desta quinta-feira (18), por exemplo, foram registrados 34,8mm de chuva, que é praticamente metade da média histórica de chuvas para o mês de agosto na região, que é de 71,2mm.

continua após publicidade .

O meteorologista Fernando Mendonça Mendes, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), diz que o acumulado de agosto já passa de 90mm de chuvas, o que é considerando relativamente alto para o período. No entanto, ele informa que a instabilidade que permitiu a formação de chuvas mais intensas já se dissipou e deve cair o volume de chuvas nas próximas horas para a região. “Agora o clima deve secar para a região e as temperaturas devem cair bastante nos próximos dois dias”, afirma, referindo-se à sexta (19) e sábado (20). A previsão é que as mínimas fiquem abaixo dos 10 graus, principalmente na madrugada e manhã de sábado (20).

Fernando explica que o tempo instável no Paraná registrou áreas de instabilidade mais significativas ao norte, divisa com São Paulo, nas últimas horas. Nas demais regiões chuvas de intensidade fraca a moderada e concentradas agora principalmente entre porções do norte/nordeste, centro e leste. Chove mais forte no Mato Grosso do Sul.

continua após publicidade .

A queda de temperaturas para os próximos dias vem com risco baixo de geadas para o Estado. Segundo Fernando Mendes, o risco de geadas para o Norte é muito pequeno, se acentuando um pouco mais para o sul e sudoeste do estado.

Siga o TNOnline no Google News