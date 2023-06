Chuvas intensas continuam afetando a região nesta quarta-feira

De acordo com as últimas informações fornecidas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo em Apucarana permanecerá chuvoso ao longo desta quarta-feira, dia 14 de junho. Prevê-se que as precipitações ocorram a qualquer momento.

O instituto mostra que há 98% de probabilidade de chuva. Espera-se uma acumulação de chuva significativa, atingindo cerca de 17.1 milímetros. A Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, no entanto, mostra que a precipitação pode ser ainda maior, aproximadamente 34 milímetros.

Além das chuvas, as temperaturas permanecerão baixas durante todo o dia. Durante a madrugada e amanhecer desta quarta-feira, os termômetros obtiveram a mínima de 11°C.

Por conta do tempo instável, não esquenta muito. A máxima não deve ultrapassar os 15°C. Portanto, é recomendável que os moradores da região estejam preparados para enfrentar o clima mais frio.

O Simepar mostra que o tempo segue favorável para ocorrência de pancadas de chuva em todo o Paraná. As temperaturas seguem baixas/amenas, pois ainda se mantém com muita nebulosidade na maior parte do dia. No geral, são chuvas fracas que estão previstas.

