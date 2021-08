Da Redação

Chuvas em pontos isolados são previstas nesta quarta-feira

Apucarana amanheceu com o tempo fechado nesta quarta-feira (11) e registrou temperatura mínima de 14º C. A máxima deve chegar aos 26º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há possibilidade de ocorrência de chuva em algumas regiões da cidade e em municípios vizinhos.

Nesta quarta-feira, o avanço da frente fria pelo Paraná provoca pancadas de chuva, principalmente sobre as regiões da metade sul. Todavia, as chuvas previstas são bem irregulares, tanto em distribuição (isoladas) como no acumulado. Este sistema frontal causa muito mais aumento da nebulosidade do que propriamente a ocorrência de chuvas, principalmente na faixa norte paranaense.