Chuvas diminuem no PR a partir desta 4ª; temperaturas seguem baixas

A instabilidade começa a diminuir sobre o estado paranaense a partir desta quarta-feira (31), último dia de maio, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Mesmo com o afastamento do sistema de baixa pressão, alguns setores mais ao norte do Paraná podem registrar chuva nas primeiras horas do dia.

No entanto, conforme o Simepar, os eventos previstos devem ser de fraca intensidade em sua grande maioria.

Até o final do dia, a instabilidade diminui sobre as regiões paranaenses. Em Apucarana, norte do estado, por exemplo, o instituto meteorológico mostra que a quarta-feira será predominantemente nublada.

Inclusive, existe a possibilidade de o sol surgir em alguns momentos, porém, eles são curtos. O Simepar mostra que não existe probabilidade de chuva para o município.

A Climatempo, em contramão, indica que pode, sim, chover na Cidade Alta. A empresa, que também é especializada em serviços meteorológicos, indica que há 90% de possibilidade de chuva em Apucarana, além de uma precipitação acumulada de 20 milímetros.

Embora a instabilidade se afaste do território paranaense, as temperaturas seguem baixas, mesmo durante a tarde. Conforme o Simepar, a maior temperatura prevista é de 23ºC.

Em Apucarana, os valores devem variar entre 14ºC e 20ºC.

