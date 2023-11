Chuvas de outubro superam média histórica em Apucarana

O mês passado foi de bastante chuva em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) nesta quarta-feira (1º), o município registrou 103 milímetros a mais que a média histórica de outubro.

O levantamento do instituto meteorológico aponta que, dentro dos 31 dias de outubro deste ano, choveu 278,8 mm. A média história em Apucarana, de acordo com os dados, é de 175,8 mm. No último dia do mês [terça-feira (31)], inclusive, a cidade contou com 60,6 mm.

No início do mês, temporais deixaram rastros de destruição na cidade. Mas foram os fortes ventos, com mais de 77 km/h, que provocaram transtornos em diversos pontos da cidade.

Ainda segundo o Simepar, em apenas duas estações do instituto de pesquisa paranaense não tiveram um número acima da média história. A maior diferença foi em Curitiba, de 398,1 mm. A capital registrou apenas em outubro 563 mm de chuva.

