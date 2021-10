Da Redação

Chuvas: Apucarana já atingiu 76% da média histórica para mês

Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apontam que Apucarana registrou 122 milímetros de chuva em menos de 72 horas, o que representa 76% da média histórica para o mês de outubro no município, que é de 159,4 milímetros.

De acordo com o Simepar, na sexta-feira (01) choveu 49,4 mm na cidade, no sábado (2) outros 46,2 mm e neste domingo (3), até o período da manhã, já havia chovido 27,2 mm.

Ainda de acordo com a estatal, a previsão é de mais chuva para esta segunda-feira (4). O tempo deve melhorar na terça-feira (5), mas vai voltar a chover na quarta (6) e quinta-feira (7).

O grande volume de chuvas na região acontece no momento em que o todo o estado enfrenta uma das mais severas crises hídricas da história.