Chuvas ainda são previstas para esta quinta-feira (29), em Apucarana

A previsão aponta que há 10 milímetros de precipitação acumulada para o município

Pancadas de chuva ainda são previstas nesta quinta-feira (29) no Paraná, especialmente entre o leste e o norte. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a possibilidade de tempestades é muito baixa, ou seja, no geral, espera-se apenas pancadas de chuva e algumas descargas atmosféricas.

Em Apucarana, norte do Estado, é possível que ocorram alguns eventos de chuva. A previsão aponta que há uma precipitação acumulada de 10 milímetros para o município e 90% de possibilidade disso ocorrer.

Conforme o Simepar, também é possível que o sol apareça em alguns períodos do dia, mesmo que entre nuvens.

Como nos dias anteriores, as temperaturas seguem elevadas nas cidades do Paraná. Apenas alguns municípios do oeste, sudoeste e centro-sul registram temperaturas amenas ao amanhecer, mas, como o sol aparece ao longo do dia, os valores sobem rapidamente.

Diferente das regiões citadas acima, o norte e noroeste registram valores intensos logo nas primeiras horas da manhã. Na Cidade Alta, por exemplo, a mínima obtida foi de 20ºC. A máxima chega à casa dos 28ºC.

