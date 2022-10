Chuvas ainda são previstas para Apucarana nesta quarta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Existe uma precipitação acumulada de 4.2 mm

A quarta-feira (19) segue com tempo instável em Apucarana e região. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a nebulosidade se comporta de forma variável em boa parte do dia. Inclusive, pode haver alguns períodos em que o sol apareça, no entanto, são momentos curtos, já que há previsão de chuva para a maioria dos municípios do Estado.

continua após publicidade .

Ainda conforme o instituto meteorológico, as chuvas devem ocorrer, principalmente, durante a tarde e de forma isolada. Na Cidade Alta, a possibilidade de ocorrência de chuva é de 96%, para uma precipitação acumulada de 4.2 mm, ou seja, não chove tanto quanto nos dias anteriores.

O Simepar também destaca que as temperaturas voltam a se elevar na Cidade Alta nesta quarta-feira. A máxima prevista para o município é de 27ºC. A mínima obtida foi de 17ºC.

continua após publicidade .

Chuvas mais significativas devem ser registradas nas cidades do extremo oeste durante a noite desta quarta.

Siga o TNOnline no Google News