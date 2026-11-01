Chuva supera em outubro média histórica em Apucarana e outras cidades do PR

Município acumulou cerca de 280 milímetros de precipitação, contra média histórica de 175 mm; novembro também deve ser chuvoso

Apucarana registrou aproximadamente 280 milímetros de chuva em outubro de 2026, volume cerca de 60% superior à média histórica do mês, de 175 milímetros. Os dados são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que identificou precipitações acima do normal em todas as regiões do Estado. A tendência é que novembro também apresente volumes elevados de chuva.

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Em Apucarana, a diferença entre o acumulado de outubro e a média histórica foi de aproximadamente 105 milímetros. O levantamento considera os registros de precipitação do período de 1998 a 2026. Os valores são aproximados, conforme o gráfico divulgado pelo Simepar.

O comportamento foi semelhante em outras cidades paranaenses. Em Londrina, o acumulado chegou a aproximadamente 360 milímetros, mais que o dobro da média histórica de 175 milímetros. Maringá registrou cerca de 275 milímetros, diante de uma média de 165 milímetros. Já Paranavaí teve aproximadamente 285 milímetros, enquanto o volume habitual para outubro é de 155 milímetros.

Os maiores acumulados foram observados nas regiões Oeste e Sudoeste. Pato Branco teve cerca de 550 milímetros de chuva, contra uma média histórica próxima de 255 milímetros. Em Foz do Iguaçu, o volume chegou a aproximadamente 525 milímetros, mais que o dobro dos 220 milímetros habituais.

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Cascavel também apresentou precipitação elevada, com aproximadamente 525 milímetros, diante de uma média histórica de 250 milímetros. Em Guarapuava, foram cerca de 380 milímetros, contra 230 milímetros. Na capital, Curitiba, o acumulado ficou próximo de 350 milímetros, enquanto a média histórica é de aproximadamente 170 milímetros.

NOVEMBRO TAMBÉM DEVE TER CHUVA ACIMA DA MÉDIA

A previsão do Simepar indica que novembro continuará com precipitações superiores à média histórica em todas as regiões paranaenses. A condição está associada à influência do fenômeno El Niño, que favorece a formação de sistemas meteorológicos responsáveis por episódios de chuva no Sul do Brasil.

Os maiores volumes, em relação à média climatológica, são esperados no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná. Entretanto, a chuva não deverá ocorrer de maneira contínua. A previsão aponta alternância entre períodos de estabilidade e episódios de precipitação mais intensa.

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“A ocorrência de precipitação estará relacionada principalmente à passagem de frentes frias, à atuação de sistemas de baixa pressão e à formação de áreas de instabilidade. Além disso, o transporte de calor e umidade em direção à Região Sul contribui para intensificar as condições favoráveis ao desenvolvimento de tempestades”, explica Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

Historicamente, novembro costuma ter acumulados de chuva inferiores aos de outubro. Na região de Apucarana, a média histórica para o próximo mês varia entre 175 e 200 milímetros. Em boa parte do Oeste e em uma faixa que se estende até Londrina e Guarapuava, os volumes habituais ficam entre 150 e 175 milímetros.

TEMPERATURAS PODEM FICAR ABAIXO DO NORMAL

Além das chuvas, o Simepar prevê temperaturas médias ligeiramente inferiores aos padrões históricos de novembro. Apesar da aproximação do verão e da tendência de aquecimento gradual, a passagem frequente de frentes frias poderá provocar quedas temporárias nos termômetros.

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A maior presença de nuvens e a ocorrência de precipitações também deverão limitar o aquecimento durante o dia. Dessa forma, a expectativa é de alternância entre períodos mais quentes e dias de temperaturas amenas, especialmente durante a passagem de sistemas frontais.