Chuva retorna a Apucarana com máxima de 25°C nesta quarta (21)

Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C; chance de chuva é de 98%.

A quarta-feira (21) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C.

A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 11,3 mm. A umidade relativa do ar deve variar entre 49% e 96%. Os ventos sopram a 18 km/h, com rajadas que podem chegar a 50 km/h.

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Paraná

A nebulosidade aumenta em todo o Paraná, com algumas aberturas de sol entre o Oeste, Noroeste e Norte. Há previsão de chuva em todas as regiões, com maior abrangência na metade sul do estado e maior chance de tempestades isoladas entre o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, áreas centrais, Campos Gerais e Norte.

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As instabilidades começam pelo Sudoeste e avançam para leste. As temperaturas permanecem amenas no Centro-Sul, Campos Gerais, Sudeste e Leste, enquanto nos demais setores ficam mais elevadas.

