Chuva provoca quedas de árvores em ruas de Apucarana; Veja

A pancada de chuva com ventos fortes derrubou mais de 10 árvores durante a madrugada deste sábado (23), em Apucarana. O temporal que atingiu cidade de todo o Paraná também afetou o abastecimento na Cidade Alta, conforme a Sanepar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas quedas de árvores em vias públicas no Jardim Ponta Grossa, Núcleo Habitacional Castelo Branco, Jardim Apucarana, Núcleo Osmar Guaraci e Jardim Paraíso.

Além disso, conforme moradores do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, o temporal desta madrugada causou estragos pelas ruas do bairro. "Parecia que ia arrancar o telhado de casa", um leitor do TNOnline escreveu para nossa equipe de reportagem.

Motoristas que passaram na manhã deste sábado (23) pela Rua Ângelo Stabile, no Bairro 28 de Janeiro, também registraram queda de árvores pelo local.

Veja os vídeos gravados por leitores do TN:

Previsão do tempo



De acordo com o Simepar, a madrugada foi de tempo muito instável e com ocorrência de temporais em praticamente todas as regiões do Paraná. "Já tivemos chuvas e ventos fortes sobre o oeste e sudoeste no início do período e, agora, as tempestades atuam mais do centro para o norte e leste do Estado", escreveu o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Ainda conforme o Simepar, há uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil e mantém o tempo instável na região do Estado. Chuvas já na madrugada, inclusive não se descartando evento de chuva mais forte localizado. Em relação às temperaturas, em média apresentam elevação mais lesta até a tarde, enquanto em áreas bem ao sul fica ligeiramente frio à noite.

Domingo (24)

Neste domingo (24), após o deslocamento de uma frente fria pela região sul do Brasil, uma massa de ar mais seco e menos aquecido avança na região. Com isto, as temperaturas ficam mais baixas ao amanhecer e a noite, enquanto o sol aparece no interior do estado.