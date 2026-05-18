Chuva provoca danos em ruas e rompe galerias pluviais em Apucarana

Apucarana registrou acumulado de 75,4 milímetros de chuva entre sexta-feira e a manhã desta segunda-feira (18), durante o período de instabilidade climática que atingiu diversas regiões do Paraná.

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Apesar do volume expressivo, não houve registros de famílias desalojadas ou danos em residências que exigissem atendimento da Defesa Civil, conforme informou o sargento Rodrigo Leme.

Os principais impactos causados pela chuva foram registrados na infraestrutura urbana. Em diferentes pontos da cidade, a força da água provocou danos no asfalto e comprometeu galerias pluviais.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos e Agricultura, Wendel Sulivan Metta, duas galerias romperam durante o temporal.

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Os problemas foram registrados na Rua Nelson de Morais, no bairro Osmar Guaraci Freire, e na Rua Antônio Melnick, na Vila Operária II. “As áreas já foram sinalizadas para garantir a segurança dos moradores. Se o tempo firmar e não voltar a chover até amanhã próximo do almoço, vamos iniciar a abertura para substituição dos tubos das galerias”, explicou o secretário.

Outro ponto que voltou a registrar problemas foi a via de interligação entre os jardins Veneza e Interlagos, considerada uma das áreas mais críticas da cidade em períodos de chuva intensa.

O trecho mais afetado fica na Rua Antônio Fernandes Porteiro, em uma baixada na divisa entre os bairros. No local, o transbordamento de bueiros e da galeria pluvial provoca enxurradas frequentes, deixando a via intransitável durante temporais.

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A Rua Mutsumi Ohara Nishikawa, no Loteamento Residencial Veneza, também foi fortemente atingida pelas chuvas. Segundo Wendel Sulivan Metta, a força da enxurrada rompeu parte do asfalto da via.

Um vídeo enviado à redação mostra o grande volume de água tomando conta da rua e os danos provocados na pavimentação.

“Estamos em um impasse que será resolvido nesta segunda-feira. A Sanepar mexeu na calçada, deixou um buraco ao lado do meio-fio, próximo ao bueiro, e acabou danificando a galeria deste ponto para baixo, comprometendo também o asfalto. Para a Prefeitura, é muito claro que o problema aconteceu após a intervenção da Sanepar na rua. Agora, precisamos definir quem ficará responsável pelo reparo, se será o município ou a própria Sanepar”, afirmou o secretário.

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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo





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