Chuva provoca danos em ruas e rompe galerias pluviais em Apucarana
Município registrou acumulado de 75,4 milímetros no fim de semana; Defesa Civil não registrou danos em residências
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Apucarana registrou acumulado de 75,4 milímetros de chuva entre sexta-feira e a manhã desta segunda-feira (18), durante o período de instabilidade climática que atingiu diversas regiões do Paraná.
- LEIA MAIS: Gaeco prende membros de quadrilha de 'piratas do asfalto' que assaltou ônibus em Arapongas
Apesar do volume expressivo, não houve registros de famílias desalojadas ou danos em residências que exigissem atendimento da Defesa Civil, conforme informou o sargento Rodrigo Leme.
Os principais impactos causados pela chuva foram registrados na infraestrutura urbana. Em diferentes pontos da cidade, a força da água provocou danos no asfalto e comprometeu galerias pluviais.
Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos e Agricultura, Wendel Sulivan Metta, duas galerias romperam durante o temporal.
Os problemas foram registrados na Rua Nelson de Morais, no bairro Osmar Guaraci Freire, e na Rua Antônio Melnick, na Vila Operária II. “As áreas já foram sinalizadas para garantir a segurança dos moradores. Se o tempo firmar e não voltar a chover até amanhã próximo do almoço, vamos iniciar a abertura para substituição dos tubos das galerias”, explicou o secretário.
Outro ponto que voltou a registrar problemas foi a via de interligação entre os jardins Veneza e Interlagos, considerada uma das áreas mais críticas da cidade em períodos de chuva intensa.
O trecho mais afetado fica na Rua Antônio Fernandes Porteiro, em uma baixada na divisa entre os bairros. No local, o transbordamento de bueiros e da galeria pluvial provoca enxurradas frequentes, deixando a via intransitável durante temporais.
A Rua Mutsumi Ohara Nishikawa, no Loteamento Residencial Veneza, também foi fortemente atingida pelas chuvas. Segundo Wendel Sulivan Metta, a força da enxurrada rompeu parte do asfalto da via.
Um vídeo enviado à redação mostra o grande volume de água tomando conta da rua e os danos provocados na pavimentação.
“Estamos em um impasse que será resolvido nesta segunda-feira. A Sanepar mexeu na calçada, deixou um buraco ao lado do meio-fio, próximo ao bueiro, e acabou danificando a galeria deste ponto para baixo, comprometendo também o asfalto. Para a Prefeitura, é muito claro que o problema aconteceu após a intervenção da Sanepar na rua. Agora, precisamos definir quem ficará responsável pelo reparo, se será o município ou a própria Sanepar”, afirmou o secretário.