Chuva provoca alagamentos e quedas de árvores em Apucarana

A chuva e o forte vento provocaram estragos em Apucarana e muitos moradores se assustaram, na tarde desta quarta-feira (29). A cidade registrou pelo menos oito quedas de árvores em diferentes bairros, além de alagamentos. Na Rua Nagib Daher, por exemplo, a força da água foi tão grande que arrastou carros. As rajadas de vento chegaram a 41 km/h, informou o Simepar.

Os Bombeiros de Apucarana informaram que árvores caíram na região da Vila Nova, próximo do Caic, no Jardim Catuaí, no Jardim Santa Helena. Os alagamentos foram registrados no Núcleo Osmar Guaraci Freire, Jardim Interlagos e centro da cidade. Conforme o Simepar, somente na última hora, choveu 38,0 mm.

No Interlagos, na Rua Cornélio Kloster, a água da chuva invadiu uma casa e a família teve grande prejuízo. Ninguém ficou ferido. Os Bombeiros realizaram a entrega de quatro lonas, para proteger casas que foram destelhadas no Núcleo João Paulo e no centro da cidade.

Na Rua Dr. Nagib Daher a água da chuva chegou a arrastar carros que estavam estacionados. Veja:

Chuva provoca alagamentos e quedas de árvores em Apucarana - Vídeo por: Reprodução

Veja o alagamento na Rua Cornélio Kloster:

