Chuva perde intensidade, mas nebulosidade permanece nesta 6ª

A chuva começa a perder intensidade nesta sexta-feira (3), no Paraná, porém, mesmo com a instabilidade indo embora, a nebulosidade permanece. De acordo com o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode haver ocorrência de chuvas nos municípios da região Central e Leste do estado, em função dos ventos que transportam umidade do oceano.

Já em Apucarana, cidade situada no Norte do Paraná, não exista previsão de chuva para esta sexta-feira. Além disso, o sol pode aparecer entre nuvens em alguns períodos do dia.

O Simepar também informa que as temperaturas continuam amenas em várias regiões do Paraná, porém, no Oeste e Noroeste, onde o sol aparece durante a tarde, deve esquentar um pouco mais.

Na Cidade Alta, a sexta-feira apresenta características semelhantes a do dia anterior, com temperaturas máxima e mínima de 22ºC e 14ºC, respectivamente.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve ter tempo predominantemente nublado e sem previsão de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 14ºC e máxima de 21ºC.

Em Ivaiporã, não existe a possibilidade de chuva também. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 12ºC e máxima de 21ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 10ºC e máxima de 20ºC. Além disso, não é esperada a ocorrência de chuva no município.