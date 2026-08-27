Chuva perde força no Paraná nesta quinta; veja previsão para Apucarana

Segundo o Simepar, a Cidade Alta terá temperaturas variando entre 15°C e 26°C

Apucarana terá uma quinta-feira (27) de tempo mais estável, com presença de sol e sem previsão de chuva. De acordo com o Simepar, a probabilidade de ocorrência de chuva na cidade é de 0%, com precipitação acumulada prevista em 0,0 milímetro.

As temperaturas ficam entre 15°C e 26°C. Com a redução da nebulosidade, o dia tende a ser de elevação gradual das temperaturas, deixando a tarde mais aquecida.

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A umidade relativa do ar deve variar entre 58% e 97%. Os ventos sopram de nordeste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem chegar aos 43 km/h.

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Paraná

No Paraná, as condições do tempo voltam a ficar mais estáveis nesta quinta-feira. Segundo o Simepar, o sol aparece com maior frequência nas diversas regiões do Estado e a possibilidade de chuva diminui significativamente.

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Com a redução da nebulosidade, as temperaturas apresentam elevação ao longo do dia, proporcionando uma tarde mais aquecida.