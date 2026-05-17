Chuva não dá trégua neste domingo em Apucarana

O domingo será marcado por tempo instável, chuva contínua e temperaturas amenas em Apucarana e em todo o estado do Paraná. A previsão aponta para um dia de céu encoberto e pequena amplitude térmica, com os termômetros registrando mínima de 17°C e máxima de apenas 19°C na Cidade Alta. A nebulosidade constante impede o aquecimento, mantendo o clima frio ao longo de todas as horas do dia.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a condição de tempo fechado prevalece em todas as regiões paranaenses, com alta probabilidade de chuvas e trovoadas. O instituto destaca que há um potencial significativo para eventos de precipitação mais abrangentes e com volumes acumulados expressivos, com atenção especial voltada para os setores Noroeste, Norte e a região dos Campos Gerais. Assim como em Apucarana, o estado todo deve registrar temperaturas amenas e sem grandes variações.

O cenário de domingo é um reflexo do avanço da instabilidade que já atuava na região nas últimas horas. O meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, explica que a madrugada foi marcada por um clima bastante instável no Paraná, com as chuvas caindo com maior intensidade em toda a faixa norte do estado, inclusive com registro de uma grande quantidade de raios. Nas demais regiões, as precipitações começaram de forma mais isolada e com menos trovoadas. O especialista ressalta ainda que, embora a chuva tenha dado uma leve trégua entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral durante as primeiras horas, a precipitação volta a ocorrer nessas áreas já ao longo da manhã, consolidando um domingo chuvoso em todo o território estadual.



