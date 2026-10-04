Chuva não afasta eleitores no maior colégio eleitoral de Apucarana

Portões da UTFPR abriram às 8h e moradores aproveitaram o mau tempo para votar cedo e evitar filas neste domingo

A manhã de votação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), maior colégio eleitoral de Apucarana (PR), transcorre de forma tranquila, com fluxo constante de eleitores. Os portões do campus foram abertos às 8h e, apesar da chuva e das rajadas de vento, o eleitorado comparece desde as primeiras horas para exercer o direito ao voto. O local está sem energia elétrica, mas as urnas eletrônicas funcionam normalmente com o uso de baterias.

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Para evitar filas ao longo do dia, muitos moradores optaram por votar logo no início da manhã. A costureira Edna da Silva Fernandes aproveitou o período de chuva para encontrar a seção mais vazia. "Eu vim garantir os meus direitos como cidadã. Vim cedo aproveitando a chuva, porque a minha seção é bem lotada. Aí imaginei que teria poucas pessoas e realmente deu certo. Já fiz minha parte, agora é só esperar o resultado", declarou.

Edna também destacou a importância da participação da população no processo eleitoral. "Há muito tempo as pessoas lutaram para ter esse direito. E hoje que tem, muitas pessoas deixam de exercer. Então, eu peço a todos: venham sim, deem um jeitinho de vir votar, pensem com muita sabedoria no seu candidato. Às vezes, a gente fala assim 'um voto só não faz diferença', mas faz", ressaltou a costureira.

A manhã de votação também reuniu famílias na UTFPR. O motorista Celso de Lima Agrela, de 46 anos, foi ao local acompanhado da filha, Maria Cecília, de 11 anos, para apresentar o processo eleitoral à jovem. "Começar a ensinar desde cedo o direito do voto", acrescentou. Assim como Edna, Celso escolheu o início da manhã para evitar aglomerações.

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As seções eleitorais permanecem abertas até as 17h. Para votar, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. A Justiça Eleitoral também recomenda que o eleitor leve uma colinha de papel com os números dos seis candidatos: Presidente da República, dois Senadores, Governador, Deputado Federal e Deputado Estadual.