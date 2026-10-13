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Chuva marca a terça-feira (13) em Apucarana; veja a previsão

Segundo o Simepar, probabilidade de chuva é de 98% e volume acumulado passa de 33 milímetros

Escrito por Da Redação
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Chuva marca a terça-feira (13) em Apucarana; veja a previsão
Autor Terça-feira será chuvosa, segundo o Simepar - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A semana segue com tempo instável em Apucarana (PR). Para esta terça-feira (13), a previsão é de um dia chuvoso e com temperaturas amenas, de acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (13) em Apucarana

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O morador que for sair de casa não pode esquecer o guarda-chuva. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com um volume acumulado bastante expressivo: 33,4 milímetros esperados para esta terça-feira.

As precipitações devem ocorrer ao longo de todo o dia de forma contínua, mas ganham força no final da tarde. Segundo o monitoramento horário do Simepar, os maiores volumes estão previstos para as 17h (6,5 mm) e 18h (5,1 mm).

Com o tempo fechado e a alta umidade relativa do ar — que varia entre 74% e 99% —, as temperaturas não sobem muito na Cidade Alta. O dia começou com os termômetros marcando 18°C nas primeiras horas da manhã. No período da tarde, a temperatura sobe um pouco, mas a máxima não passa dos 25°C, pico esperado por volta das 14h.

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Além da chuva constante, o Simepar indica ventos moderados na cidade, que sopram na casa dos 7 km/h, mas que podem registrar rajadas de até 40 km/h no decorrer do dia.

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Apucarana atualização meteorológica chuva previsão do tempo temperatura
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