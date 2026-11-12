Chuva iminente e máxima de 27°C marcam a quinta-feira em Apucarana

O município de Apucarana terá uma quinta-feira, 12, marcada pela instabilidade e alto risco de precipitação, com temperaturas oscilando entre a mínima de 19°C e a máxima de 27°C. A previsão aponta para a ocorrência de chuva ao longo do dia, afastando o predomínio de tempo firme e exigindo atenção da população local para as mudanças nas condições atmosféricas.

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Os indicadores meteorológicos apontam uma probabilidade de ocorrência de chuva de 98%, com volume de precipitação acumulada estimado em 3,0 milímetros. A umidade relativa do ar permanecerá expressivamente elevada, variando entre 72% e 99%, enquanto os ventos sopram predominantemente da direção nordeste a uma velocidade média de 9 km/h, acompanhados por rajadas que podem atingir a força máxima de 32 km/h.