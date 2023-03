Chuva faz rio transbordar e causa transtornos na região do Pinhalzinho

Da Redação

Riacho transbordou e água invadiu estrada rural em Apucarana

A forte chuva registrada na tarde deste domingo (19), em Apucarana, norte do Paraná, causou transtornos na região conhecida como Pinhalzinho. Leitores encaminharam um vídeo ao TNOnline que mostra uma grande enxurrada invadindo uma estrada rural e impedindo a passagem de veículos. Nas imagens é possível ver um ônibus da Viação Apucarana Ltda (Val) estacionado no local. Assista o vídeo abaixo.

De acordo com um representante da Val, o motorista da linha alterou a rota para não atravessar a enxurrada e colocar os passageiros em risco. O condutor relatou que o local onde o vídeo foi registrado fica entre as localidades conhecidas como Pinalzinho e São Pedro Taquara.

MORADOR PEDE MELHORIAS NA ESTRADA

O pecuarista leiteiro Mario Andrade Paiva, morador da região, relatou que estava trabalhando tirando leite no momento da chuva e a agua invadiu o resfriador de leite e a mangueira onde as vagas ficam. Segundo Paiva, a estrada precisa receber melhorias por parte do poder público.

“A estrada precisa ser arrumada. O caminhão de leite já não sai mais, a gente precisa arrastar com trator. Minha filha estuda e o dia que chove a van não desce aqui em casa”, reclama o pecuarista.

Assista o vídeo:

